WUSME rafforza la cooperazione con l'India: missione istituzionale a Mumbai e New Delhi

WUSME rafforza la cooperazione con l'India: missione istituzionale a Mumbai e New Delhi.



Una delegazione di WUSME (World Union of Small and Medium Enterprises), organizzazione internazionale con sede nella Repubblica di San Marino, guidata dalla Presidente Barbara Terenzi, si è recata recentemente in India per una missione istituzionale a Mumbai e New Delhi.

A Mumbai, su invito del Governo del Maharashtra e grazie al coordinamento dell'India SME Forum, la delegazione ha preso parte il 27 giugno al Maharashtra MSME Summit & Awards 2026, in occasione della Giornata Internazionale delle Micro, Piccole E Medie Imprese, incontrando il Chief Minister del Maharashtra, Sig. Devendra Fadnavis, e il Managing Director di MSSIDC, Sig. Vikas Pansare, IAS. Durante l’evento, la Presidente Terenzi è intervenuta come relatrice nel panel dedicato all'emancipazione delle imprese femminili e alla loro integrazione nelle catene di fornitura globali.

Il momento centrale della missione si è svolto a New Delhi, dove WUSME ha avuto una serie di incontri ad alto livello con i vertici del Ministero indiano delle Micro, Piccole e Medie Imprese (Ministry of MSME): Sig. Bharat Khera, Secretary MSME; Dott. Rajneesh Rajneesh, Development Commissioner; Sig.ra Mercy Epao, Joint Secretary - SME. Gli incontri sono stati un'occasione di confronto diretto sulle politiche di sviluppo delle PMI in India e sulle possibili future attività congiunte con WUSME, quali l'accesso al mercato per le PMI indiane e costruire legami aziendali attraverso la rete globale di WUSME.

La missione ha offerto una vetrina d'eccezione per consolidare il posizionamento internazionale di San Marino, in quanto sede del WUSME, come hub promotore delle politiche a sostegno delle micro, piccole e medie imprese con un’attenzione particolare rivolta ai paesi in via di sviluppo.

Questa missione in India ha permesso di stringere un’asse preferenziale con l'India, oggi una delle economie a più rapida crescita nel mondo e conferma la volontà di WUSME di rafforzare il dialogo con le istituzioni governative a sostegno delle piccole e medie imprese.



Comunicato stampa

WUSME (World Union of Small and Medium Enterprises)



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