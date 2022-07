XIV° Anniversario d’iscrizione nella lista dei siti UNESCO: il concerto della Banda Militare con la voce di Sara Jane Ghiotti si terrà al Teatro Titano invece che in Piazza della Libertà, a causa del maltempo

XIV° Anniversario d’iscrizione nella lista dei siti UNESCO: il concerto della Banda Militare con la voce di Sara Jane Ghiotti si terrà al Teatro Titano invece che in Piazza della Libertà, a causa del maltempo.

A causa dell’allerta meteo diramata dalla Regione Emilia Romagna per oggi - giovedì 7 luglio - e il conseguente interessamento del territorio della Repubblica di San Marino a fenomeni temporaleschi a partire dal pomeriggio, si comunica che il concerto della Banda Militare con la partecipazione speciale di Sara Jane Ghiotti alla voce, previsto come da programma delle manifestazioni del XIV° Anniversario dell’Iscrizione del sito di San Marino come patrimonio UNESCO alle ore 21, si terrà al Teatro Titano invece che in Piazza della Libertà.

c.s. Segreteria Istruzione e Cultura e del Dipartimento Turismo e Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: