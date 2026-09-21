XVI Edizione del Festival “Artisti in Casa” l’evento che annulla le distanze tra artisti e pubblico-Montegiardino, 26 e 27 settembre

Presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo, la sedicesima edizione di Artisti in Casa, il Festival di Microspettacoli che da sedici anni anima il Castello di Montegiardino, tornerà il 26 e 27 settembre 2026 a trasformare il borgo più piccolo e suggestivo della Repubblica di San Marino in un autentico villaggio d’arte. Un’iniziativa unica nel suo genere, nata dal desiderio di annullare la distanza tra artisti e spettatori, aprendo le porte delle abitazioni, dei cortili e dei terrazzi del Castello per ospitare performance fruibili da tutti. Artisti in Casa è il frutto della sinergia tra la Giunta di Castello di Montegiardino, l’Associazione culturale Artisti in Casa e il marchio Marlù, con la direzione artistica di Antonio Ramberti che dalla prima edizione si è speso nella ricerca di talenti nella scena indipendente italiana, e il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo. La manifestazione si connota per il suo forte valore comunitario, un’esperienza che valorizza l’arte locale ed emergente, favorendo la contaminazione di idee e pensieri e rinnovando di anno in anno, il modo speciale di vivere la cultura in dialogo con gli spazi quotidiani. Gli artisti entrano nelle abitazioni del borgo e, per alcune ore, quelle case diventano anche le loro case. Il pubblico cammina per le vie seguendo un proprio percorso e scegliendo continuamente cosa scoprire. Dietro una porta può esserci musica. Dietro quella successiva il teatro. In un cortile poesia. Il Festival prenderà avvio sabato 26 settembre con un percorso artistico diffuso, saranno 26 i microspettacoli che animeranno case, piazze e cortili, offrendo un mosaico di linguaggi e forme espressive, musica dal vivo, teatro e stand-up comedy, poesia e letteratura, danza e pittura performativa. Ogni angolo diventerà un palcoscenico, ogni incontro un’occasione di dialogo e di emozione condivisa. Tra gli artisti presenti Chiara Raggi, Andrea Amati, Lorenzo Kruger e Max Biondi. La giornata si concluderà alle ore 23:30 con il concerto del Duo Bucolico, che porterà la sua ironia e il suo cantautorato popolare a suggellare la prima serata del Festival. La magia continuerà domenica 27 settembre 2026, con una giornata “Kids Edition” interamente dedicata ai più piccoli e alle famiglie. A partire dalle ore 14:30, il Castello si trasformerà in un grande spazio di gioco e creatività, grazie alla presenza di clown e spettacoli di magia e illusionismo, racconti animati, karaoke e laboratori di pittura accompagneranno il pomeriggio, regalando sorrisi e stupore, per avvicinare i bambini all’arte in modo semplice e coinvolgente, rendendoli protagonisti di un’esperienza che unisce fantasia e comunità. Il Festival si chiuderà alle ore 21:00, lasciando ai partecipanti, il ricordo di due giornate intense e indimenticabili. Le prevendite dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale artistincasa.it Area Food & Beverage e mercatini espositivi attivi per tutta la durata del Festival.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: "Artisti in Casa rappresenta una proposta culturale di altissimo livello e un evento unico nel suo genere, capace di esaltare la bellezza del Castello di Montegiardino e di creare una sinergia autentica e speciale, tra artisti e spettatori. È un’esperienza che rafforza il senso di comunità e che valorizza il territorio in tutte le sue sfumature, animando i suoi vicoli, contrade ed abitazioni. Gli eventi nei Castelli hanno un valore aggiunto straordinario, consentono di far conoscere e vivere la Repubblica di San Marino attraverso la cultura, l’arte e la partecipazione condivisa."

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







