XXII Congresso del Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Impegno e responsabilità per un futuro sicuro Il PDCS si prepara ad aprire il XXII Congresso, che si terrà dall'8 al 10 novembre p.v. presso il Centro Congressi Kursaal di San Marino, "Impegno e responsabilità per un futuro sicuro”, il tema scelto per il Congresso che rappresenta un importante momento di riflessione per il Partito e per il futuro della Repubblica di San Marino. In un contesto storico segnato da sfide globali e locali, il PDCS intende riaffermare il suo impegno verso la crescita sostenibile, la sicurezza sociale e il benessere dei cittadini. Un momento privilegiato per riaffermare la piena adesione del Partito agli ideali e ai principi dai quali trae ispirazione a sostegno della persona per il futuro del Paese. Durante le tre giornate di lavori, che si apriranno con la relazione del Segretario politico Gian Carlo Venturini, si svolgerà un ampio dibattito con gli interventi dei delegati, che porteranno il proprio contributo, sia all’analisi politica, sia con proposte concrete per il Paese. Il Congresso sarà, inoltre, arricchito dalla presenza di numerosi ospiti illustri provenienti da forze politiche italiane, creando un’importante occasione di dialogo e confronto. La giornata di domenica sarà dedicata alla votazione dei membri del Comitato dei Garanti, dei membri del Consiglio Centrale e la presentazione e votazione della mozione finale a conclusione del dibattito congressuale quale sintesi dei principali temi emersi e contenente gli indirizzi per l’azione politica del PDCS per il prossimo triennio. L’ultimo atto sarà la proclamazione del Segretario Politico eletto dall’Assemblea dei Delegati che interverrà per un saluto conclusivo. Con questo Congresso, il PDCS intende sottolineare ancora una volta il suo ruolo centrale nella vita politica di San Marino, confermandosi come punto di riferimento per tutti coloro che desiderano una Repubblica più sicura, giusta e prospera. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del partito: www.pdcs.sm.

Ufficio stampa PDCS