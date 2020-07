XXX anniversario di Clara Boscaglia

Nella ricorrenza del XXX anniversario della morte di Clara Boscaglia, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera farne memoria, con profonda gratitudine, per tutto ciò che ha lasciato in tutti gli amici del Partito e nel popolo sammarinese con la propria testimonianza vita e esperienza. Clara aveva una chiara percezione che il proprio servizio al Paese fosse “di passaggio”, donando la propria vita all’impegno politico come modello “autentico” nel quale potersi identificare. Il PDCS desidera riproporre all’attenzione di tutti un contributo, per renderne più viva la memoria: “in una società come la nostra, angusta sotto certi aspetti, ricca di umanità sotto altri, che non ha mai avuto, per sua fortuna, rigide ed insormontabili barriere di classe, la solidarietà rappresenta l'unica risposta valida alla sete di giustizia che sentiamo premere dalla base e salire da ogni angolo, non perché in questo senso non si sia voluto operare, ma perché le rapide trasformazioni del nostro tempo hanno spostato continuamente equilibri che sembravano raggiunti, e continueranno a modificarlı a ritmi sempre più incalzanti, esigendo di conseguenza una sempre maggiore e più cosciente sensibilità politica.” Così si esprimeva Clara Boscaglia, anticipando le esigenze e le aspirazioni del tempo che stiamo vivendo. Il PDCS rinnova la propria gratitudine per il dono di questa donna e per l’autorevolezza e la lungimiranza del suo pensiero, da cui ancora il Partito continua ad essere illuminato nelle scelte per il bene del Paese.



