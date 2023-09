Yoga e campane tibetane per bambini

Yoga e campane tibetane per bambini.

Fra le attività che l’Associazione Yoga & Zen per quest’inverno propone, a novembre partirà il corso di YOGA & CAMPANE TIBETANE PER BAMBINI: 3/5 anni – 6/10 anni, condotto da Laura Martini, insegnante di yoga per bambini certificata CSEN e Yoga Allianz. Lo yoga per bambini è un gioco tra mente e corpo, una magia che si crea grazie alle posizioni yoga (asana) e alle esperienze multisensoriali che sperimenteremo. La quiete della mente, il respiro gentile, il rilassamento della muscolatura, l’esplosione della creatività, la gentilezza nel verbo e nell’azione, sono solo alcuni aspetti di ciò che vivremo. Gli incontri saranno 5 e si terranno di mercoledì dalle ore 17.30 alle 18.30. Per info e iscrizioni (entro venerdì 20 ottobre) contattare Laura 333/3720278.

c.s. Associazione Yoga & Zen

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: