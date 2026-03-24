“Yoga per il benessere”: al via un ciclo di lezioni dedicate ai pazienti oncologici Presentato questa mattina in conferenza stampa il progetto promosso dall’Associazione Oncologica Sammarinese, in collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale

“Yoga per il benessere”: al via un ciclo di lezioni dedicate ai pazienti oncologici.

Un percorso di yoga dolce pensato per accompagnare le persone in trattamento o nel follow up oncologico con movimenti adattati, ascolto del corpo e momenti di rilassamento. Pratiche di questo tipo, integrate ai percorsi di cura, sono sempre più, considerate utili per sostenere il benessere psicofisico e la qualità di vita, in particolare nella gestione di stress e stanchezza legati alla malattia. È stato presentato questa mattina in conferenza stampa dalla Presidente dell’Associazione Oncologica Sammarinese Maria Grazia Angeli e dal Direttore Generale ISS Claudio Vagnini, il ciclo di lezioni “Yoga per il benessere” dedicato ai pazienti oncologici della Repubblica di San Marino. Organizzata dall’Associazione Oncologica Sammarinese in collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, l’iniziativa, gode del patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di cura integrata, ascolto e sostegno alle persone in trattamento o nel follow up oncologico. Il percorso si svolgerà dal 7 aprile al 12 maggio, il martedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00, presso la Sala “La Cicogna” dell’Ospedale di Stato (piano -1, palazzina ambulatori specialistici). La partecipazione è gratuita e le lezioni saranno tenute dall’istruttore Davide Telesca, con modalità e contenuti adattati alle esigenze specifiche dei pazienti oncologici, nel rispetto dei percorsi clinici e dei tempi di cura. Come indicato da linee guida internazionali in ambito oncologico, programmi strutturati di yoga adattato possono contribuire a migliorare qualità di vita, benessere emotivo e qualità del sonno, riducendo ansia, stress e senso di stanchezza in diverse popolazioni di pazienti con tumore. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale dichiara che iniziative come quella presentata oggi confermano l’impegno delle Istituzioni nel prendersi cura della persona nella sua globalità. Accanto ai trattamenti clinici, è infatti essenziale promuovere anche altre attività che favoriscano stili di vita sani, contribuendo allo sviluppo di una sanità moderna che pone il paziente al centro del percorso di cura. La Segreteria esprime un sentito ringraziamento all’Associazione Oncologica Sammarinese per l’organizzazione dell’iniziativa, evidenziando il valore della collaborazione con il Terzo settore nel rafforzare una rete di prossimità a supporto dei cittadini e delle loro famiglie.

“Come Associazione Oncologica Sammarinese – afferma la Presidente Maria Grazia Angeli – sentiamo forte la responsabilità di essere accanto alle persone non solo dal punto di vista assistenziale, ma anche umano ed emotivo. Questo ciclo di yoga è pensato come uno spazio protetto, in cui ciascuno possa ritrovare respiro, movimento dolce e condivisione: un tassello in più in quel cammino di cura che non riguarda solo il corpo, ma anche la mente e le relazioni”.

“L’ISS – dichiara il Direttore Generale Claudio Vagnini – considera essenziale integrare ai percorsi clinici iniziative che promuovano il benessere globale dei pazienti, in un’ottica di umanizzazione delle cure. Ho già potuto riscontrare in esperienze gestionali precedenti come attività adattate di questo tipo, se correttamente integrate e coordinate con i percorsi clinici, possano contribuire al benessere percepito dei pazienti e alla qualità dell’accoglienza. La collaborazione con l’Associazione Oncologica Sammarinese su questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra Istituzioni e volontariato possa tradursi in servizi aggiuntivi, capaci di rendere l’Ospedale un luogo sempre più accogliente e attento alla persona”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Associazione Oncologica Sammarinese al numero 0549 963132.

c.s.

Segreteria di Stato Sanità

ISS

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