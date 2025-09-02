TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:56 Turismo religioso: legami più forti sulla "Via di Francesco", alla Pieve la reliquia di San Giovanni Paolo II 12:50 La Bologna-Dakar in musica etnica 12:36 Omicidio Pierina: si cerca la verità nell'audio dell'omicidio 12:32 Si rinnova la tradizionale visita dei Capitani Reggenti alla Casa Vacanze San Marino a Pinarella di Cervia 12:24 Nazionale San Marino: 26 convocati per le sfide con Bosnia ed Erzegovina e Malta 10:52 Travolto sulla Statale 16, muore ex commercialista di Santarcangelo 10:50 Fonte dell'Ovo: inaugurata l'opera dedicata a Sebastiano Minguzzi 08:10 Xi definisce Putin “vecchio amico” e loda i legami Cina-Russia 07:56 US Open: Sinner sconfigge Bublik in tre set, sfiderà Musetti ai quarti di finale 07:31 Maria Teresa Giardi ha portato San Marino alla Ultra-Rail Monte Bianco
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

YOUth lancia una mini-guida video sull’Accordo San Marino – UE

2 set 2025
YOUth lancia una mini-guida video sull’Accordo San Marino – UE

L’Associazione YOUth inaugura una nuova rassegna digitale dedicata all’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea, con l’obiettivo di renderlo più comprensibile e vicino alla cittadinanza.
Il progetto si sviluppa in cinque brevi video, pensati come una “mini-guida” per spiegare in modo semplice e diretto i punti essenziali di un processo che segnerà il futuro del Paese.
Nel primo episodio, pubblicato il 29/08/2025, si parte dalle basi:
che cos’è un Accordo di Associazione,
in cosa si differenzia da una piena adesione,
e perché San Marino ha scelto questa strada.
Nei successivi appuntamenti verranno affrontati i temi più concreti: economia, lavoro, mobilità e ruolo della Repubblica in Europa.
«Si parla dell’Accordo da tempo, ma spesso in modo complicato o superficiale. Con questa iniziativa vogliamo offrire un contributo di chiarezza, con lo stile semplice e diretto che ci caratterizza, perché riguarda tutti noi e le prospettive della nostra comunità».
I video saranno pubblicati ogni martedì e venerdì alle 13:30 sui canali social dell’Associazione che potete trovare su Instagram come _youth__iam_

Comunicato stampa
Associazione YOUth




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa