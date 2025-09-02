YOUth lancia una mini-guida video sull’Accordo San Marino – UE

L’Associazione YOUth inaugura una nuova rassegna digitale dedicata all’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea, con l’obiettivo di renderlo più comprensibile e vicino alla cittadinanza.

Il progetto si sviluppa in cinque brevi video, pensati come una “mini-guida” per spiegare in modo semplice e diretto i punti essenziali di un processo che segnerà il futuro del Paese.

Nel primo episodio, pubblicato il 29/08/2025, si parte dalle basi:

che cos’è un Accordo di Associazione,

in cosa si differenzia da una piena adesione,

e perché San Marino ha scelto questa strada.

Nei successivi appuntamenti verranno affrontati i temi più concreti: economia, lavoro, mobilità e ruolo della Repubblica in Europa.

«Si parla dell’Accordo da tempo, ma spesso in modo complicato o superficiale. Con questa iniziativa vogliamo offrire un contributo di chiarezza, con lo stile semplice e diretto che ci caratterizza, perché riguarda tutti noi e le prospettive della nostra comunità».

I video saranno pubblicati ogni martedì e venerdì alle 13:30 sui canali social dell’Associazione che potete trovare su Instagram come _youth__iam_



Comunicato stampa

Associazione YOUth

