Zarrillo apre "Tre serate di emozioni" con un concerto molto apprezzato

Zarrillo apre "Tre serate di emozioni" con un concerto molto apprezzato.

Dopo lo strepitoso concerto di Al Bano le estati in musica a San Marino proseguono con “Tre Serate di Emozioni”, evento ideato dal Maestro Dino Gnassi realizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino con la San Marino Concert Band protagonista. Nella prima serata di ieri Campo Bruno Reffi gremito per lo show di Michele Zarrillo cantautore e pianista, dalla voce potente e melodica, che ha conquistato il pubblico con successi indimenticabili. “Il carattere e la qualità degli arrangiamenti curati dal Maestro Dino Gnassi e la bravura della San Marino Concert Band uniti alla voce straordinaria di Michele Zarrillo -ha spiegato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati- hanno garantito ai numerosi spettatori che hanno affollato il Campo Bruno Reffi confermandoci che organizzare ed ospitare grandi e prestigiose serate musicali a San Marino è possibile ma soprattutto è apprezzato da turisti e sammarinesi che vogliono trascorrere una serata spensierata e divertente”. I prossimi due artisti che si esibiranno con la San Marino Concert Band per “tre serate di emozioni” sono Povia (questa sera) e Fiordaliso (domani sera).

c.s. Segreteria per il Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: