Zarrillo, Povia e Fiordaliso dal vivo per Tre Serate di Emozioni con la San Marino Concert Band 11, 12 e 13 agosto – Campo Bruno Reffi

Zarrillo, Povia e Fiordaliso dal vivo per Tre Serate di Emozioni con la San Marino Concert Band 11, 12 e 13 agosto – Campo Bruno Reffi.

Dopo il successo della passata stagione, torna in scena la seconda edizione di “Tre Serate di Emozioni”; l’evento ideato dal Maestro Dino Gnassi ed organizzato dalla San Marino Concert Band con il patrocinio dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

Tre concerti dal vivo, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 agosto, a ingresso libero che si terranno a Campo Bruno Reffi, nel centro storico di San Marino. Sul palco si esibiranno a rotazione, tre grandi artisti, diversi per stile e sensibilità, accompagnati dalle sonorità della San Marino Concert Band.

Venerdì 11 agosto il primo spettacolo vedrà protagonista Michele Zarrillo, cantautore e pianista di grande talento. La sua voce potente e melodica lo rende un'icona della musica italiana. Ha raggiunto il successo con brani come "Una rosa blu" e "L'elefante e la farfalla". La sua versatilità artistica gli ha permesso di spaziare tra pop, rock e ballate romantiche. Zarrillo è ricordato per le sue esibizioni intense e coinvolgenti sul palco. Con numerosi album di successo e una carriera lunga, ricca di riconoscimenti e partecipazioni a importanti festival musicali, non ultimo a Sanremo 2023, Michele Zarrillo continua a essere amato e apprezzato dal pubblico nazionale e internazionale.

Sabato 12 agosto sarà la volta di Povia, cantautore noto per le sue canzoni dal tono ironico e provocatorio. Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '90 e ha guadagnato popolarità con brani come "Vorrei avere il becco" e "Centravanti di mestiere". La sua personalità eccentrica e il suo approccio controverso alla musica lo rendono un artista unico nel panorama italiano.

Fiordaliso sarà la protagonista dell’ultimo concerto di domenica 13 agosto. Cantante con una carriera di successo, conosciuta per la sua voce potente e interpretazioni emozionali, ha raggiunto la fama negli anni '80 con brani come "Non voglio mica la luna" continuando a pubblicare album di successo nel corso degli anni. Fiordaliso ha dimostrato una notevole versatilità artistica, spaziando tra diversi generi musicali. La sua carriera è stata caratterizzata da partecipazioni a importanti festival musicali e collaborazioni con altri artisti di spicco, confermandola come una delle voci più amate e riconoscibili nella scena musicale italiana.

Il carattere e la qualità degli arrangiamenti saranno curati dal Maestro Dino Gnassi, noto protagonista musicale delle serate televisive nazionali, capace di dirigere la Concert Band nelle sonorità caratteristiche delle Grandi Orchestre di Ritmi Moderni ormai fissate nella nostra memoria.

Così il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “I suoni di un’eccellenza musicale tutta sammarinese e le voci di altrettanti artisti che insieme, daranno vita a 3 serate di emozioni, di brani indimenticabili, di magia. Vi aspettiamo a San Marino!”.

I concerti avranno inizio alle 21.15, l’ingresso sarà gratuito. Dalle 19.30 saranno a disposizione dei food truck con una selezione di cibo di strada. Il servizio funivia sarà disponibile fino alle 1.00.

Per informazioni: www.sanmarinoconcertband.sm/



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: