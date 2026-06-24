Zucchetti entra nel capitale sociale di TITANKA! Spa. Nasce così uno dei più importanti poli italiani per soluzioni web e di digital marketing per strutture ricettive

Un’alleanza destinata a ridisegnare il futuro della digitalizzazione nel turismo italiano. Zucchetti Hospitality, punto di riferimento nazionale e internazionale nelle soluzioni software per l’ospitalità, entra nel capitale sociale di TITANKA! Spa, azienda sammarinese specializzata nello sviluppo di tecnologie digitali, CRM, strategie di marketing e soluzioni web per hotel, catene alberghiere, camping village e strutture extra-alberghiere. L’operazione rappresenta un passaggio strategico di grande rilevanza per l’intero comparto hospitality: da un lato la forza di uno dei maggiori gruppi tecnologici europei, dall’altro oltre ventisei anni di esperienza maturata da TITANKA! nel supportare le imprese turistiche nella crescita del fatturato diretto e nella valorizzazione della propria presenza digitale. In un mercato sempre più competitivo, caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica e da una crescente necessità di controllo dei dati e della relazione con il cliente, l’unione tra Zucchetti Hospitality e TITANKA! dà vita a un ecosistema integrato capace di accompagnare le strutture ricettive lungo tutto il percorso commerciale: dalla gestione operativa alla distribuzione, dalla vendita diretta al marketing, fino alla fidelizzazione dell’ospite. TITANKA! porta in dote al Gruppo Zucchetti un patrimonio di competenze e tecnologie consolidato nel tempo: il CRM turistico Mr PRENO, oggi la piattaforma CRM più diffusa in Italia nel settore hospitality, servizi avanzati di digital marketing, SEO & GEO, social media marketing, sviluppo web e consulenza strategica dedicata esclusivamente al mondo del turismo. Con oltre 145 professionisti e più di 2.500 strutture ricettive supportate tra hotel e camping village, TITANKA! rappresenta oggi uno dei principali player italiani specializzati nella crescita commerciale delle imprese turistiche attraverso la tecnologia e il marketing digitale. L’ingresso di Zucchetti Hospitality nel capitale della società apre una nuova fase di sviluppo, accelerando gli investimenti in innovazione, ampliando la diffusione delle piattaforme software e rafforzando la capacità di offrire al mercato soluzioni sempre più integrate, performanti e orientate ai risultati. Marco Baroni, CEO di TITANKA! commenta: «Questa operazione rappresenta molto più di un investimento: è l’incontro tra due realtà che condividono la stessa visione del futuro dell’ospitalità. Da oltre ventisei anni aiutiamo hotel e camping village a crescere attraverso la tecnologia, il marketing e la vendita diretta. Oggi, insieme a Zucchetti Hospitality, possiamo accelerare ulteriormente questo percorso, investire nello sviluppo delle nostre piattaforme software e mettere a disposizione del mercato un’offerta ancora più completa e innovativa. L’unione tra le competenze di TITANKA! e la leadership di Zucchetti Hospitality crea un’opportunità straordinaria per migliaia di strutture ricettive che vogliono affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale e costruire una relazione sempre più diretta e profittevole con i propri ospiti». L’operazione consolida inoltre una collaborazione industriale già avviata da tempo tra le due aziende, che negli anni hanno sviluppato integrazioni tecnologiche e sinergie commerciali capaci di generare valore concreto per gli operatori del settore. Angelo Guaragni, Amministratore Delegato di Zucchetti Hospitality, dichiara: «Con TITANKA! condividiamo da tempo una visione comune: aiutare le strutture ricettive a crescere attraverso l’innovazione. Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra strategia nel settore hospitality e ci permette di offrire al mercato una proposta unica, in grado di integrare software gestionali, strumenti di distribuzione, CRM, marketing digitale e servizi specializzati.TITANKA! rappresenta una delle eccellenze italiane nel turismo digitale e il suo ingresso nel nostro ecosistema amplia significativamente il valore che possiamo generare per clienti e partner. È un passo importante nella costruzione di un punto di riferimento sempre più autorevole per l’ospitalità italiana e internazionale». L’accordo prevede la totale continuità dell’attuale governance e del management di TITANKA!, garantendo la piena valorizzazione delle competenze, della cultura aziendale e della capacità innovativa che hanno reso l’azienda un partner strategico per migliaia di imprese turistiche. Con questa operazione, Zucchetti Hospitality, conferma il proprio forte orientamento verso il settore dell’ospitalità e rafforza ulteriormente il percorso di crescita di un comparto sempre più centrale per l’economia italiana, contribuendo alla nascita di una piattaforma di competenze, tecnologie e servizi destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per il turismo del futuro.



c.s. TITANKA! Spa















