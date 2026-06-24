Zucchetti entra nel capitale sociale di TITANKA! Spa. Nasce così uno dei più importanti poli italiani per soluzioni web e di digital marketing per strutture ricettive L’operazione unisce la leadership tecnologica di Zucchetti Hospitality con l’esperienza di TITANKA! nel digital marketing turistico, nel CRM e nella vendita diretta, creando nuove opportunità di crescita per migliaia di strutture ricettive

Zucchetti entra nel capitale sociale di TITANKA! Spa. Nasce così uno dei più importanti poli italiani per soluzioni web e di digital marketing per strutture ricettive.

Un’alleanza destinata a ridisegnare il futuro della digitalizzazione nel turismo italiano. Zucchetti Hospitality, punto di riferimento nazionale e internazionale nelle soluzioni software per l’ospitalità, entra nel capitale sociale di TITANKA! Spa, azienda sammarinese specializzata nello sviluppo di tecnologie digitali, CRM, strategie di marketing e soluzioni web per hotel, catene alberghiere, camping village e strutture extra-alberghiere. L’operazione rappresenta un passaggio strategico di grande rilevanza per l’intero comparto hospitality: da un lato la forza di uno dei maggiori gruppi tecnologici europei, dall’altro oltre ventisei anni di esperienza maturata da TITANKA! nel supportare le imprese turistiche nella crescita del fatturato diretto e nella valorizzazione della propria presenza digitale. In un mercato sempre più competitivo, caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica e da una crescente necessità di controllo dei dati e della relazione con il cliente, l’unione tra Zucchetti Hospitality e TITANKA! dà vita a un ecosistema integrato capace di accompagnare le strutture ricettive lungo tutto il percorso commerciale: dalla gestione operativa alla distribuzione, dalla vendita diretta al marketing, fino alla fidelizzazione dell’ospite. TITANKA! porta in dote al Gruppo Zucchetti un patrimonio di competenze e tecnologie consolidato nel tempo: il CRM turistico Mr PRENO, oggi la piattaforma CRM più diffusa in Italia nel settore hospitality, servizi avanzati di digital marketing, SEO & GEO, social media marketing, sviluppo web e consulenza strategica dedicata esclusivamente al mondo del turismo. Con oltre 145 professionisti e più di 2.500 strutture ricettive supportate tra hotel e camping village, TITANKA! rappresenta oggi uno dei principali player italiani specializzati nella crescita commerciale delle imprese turistiche attraverso la tecnologia e il marketing digitale. L’ingresso di Zucchetti Hospitality nel capitale della società apre una nuova fase di sviluppo, accelerando gli investimenti in innovazione, ampliando la diffusione delle piattaforme software e rafforzando la capacità di offrire al mercato soluzioni sempre più integrate, performanti e orientate ai risultati. Marco Baroni, CEO di TITANKA! commenta: «Questa operazione rappresenta molto più di un investimento: è l’incontro tra due realtà che condividono la stessa visione del futuro dell’ospitalità. Da oltre ventisei anni aiutiamo hotel e camping village a crescere attraverso la tecnologia, il marketing e la vendita diretta. Oggi, insieme a Zucchetti Hospitality, possiamo accelerare ulteriormente questo percorso, investire nello sviluppo delle nostre piattaforme software e mettere a disposizione del mercato un’offerta ancora più completa e innovativa. L’unione tra le competenze di TITANKA! e la leadership di Zucchetti Hospitality crea un’opportunità straordinaria per migliaia di strutture ricettive che vogliono affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale e costruire una relazione sempre più diretta e profittevole con i propri ospiti». L’operazione consolida inoltre una collaborazione industriale già avviata da tempo tra le due aziende, che negli anni hanno sviluppato integrazioni tecnologiche e sinergie commerciali capaci di generare valore concreto per gli operatori del settore. Angelo Guaragni, Amministratore Delegato di Zucchetti Hospitality, dichiara: «Con TITANKA! condividiamo da tempo una visione comune: aiutare le strutture ricettive a crescere attraverso l’innovazione. Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra strategia nel settore hospitality e ci permette di offrire al mercato una proposta unica, in grado di integrare software gestionali, strumenti di distribuzione, CRM, marketing digitale e servizi specializzati.TITANKA! rappresenta una delle eccellenze italiane nel turismo digitale e il suo ingresso nel nostro ecosistema amplia significativamente il valore che possiamo generare per clienti e partner. È un passo importante nella costruzione di un punto di riferimento sempre più autorevole per l’ospitalità italiana e internazionale». L’accordo prevede la totale continuità dell’attuale governance e del management di TITANKA!, garantendo la piena valorizzazione delle competenze, della cultura aziendale e della capacità innovativa che hanno reso l’azienda un partner strategico per migliaia di imprese turistiche. Con questa operazione, Zucchetti Hospitality, conferma il proprio forte orientamento verso il settore dell’ospitalità e rafforza ulteriormente il percorso di crescita di un comparto sempre più centrale per l’economia italiana, contribuendo alla nascita di una piattaforma di competenze, tecnologie e servizi destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per il turismo del futuro.



c.s. TITANKA! Spa



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