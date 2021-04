1°Aprile: festa non autorizzata, interviene la Gendarmeria

Le Forze dell'ordine sammarinesi, così come quelle italiane, impegnate nei controlli per il rispetto delle norme anti covid, con l'avvicinarsi del periodo pasquale. Tra questi da segnalare l'intervento di una pattuglia della Gendarmeria ieri sera, in via Gino Giacomini, su segnalazione della Centrale Operativa. All'interno di un locale in uso ad una attività pubblica, era in corso un festino. Gli agenti hanno provveduto a identificare i presenti per verificare eventuali inadempienze ai decreti legge di contrasto dell'epidemia Covid. Gli agenti hanno provveduto a elevare contestazioni inerenti al divieto di assembramento, mancato distanziamento e mancato utilizzo delle mascherine. Verbali che nella giornata di oggi saranno consegnati all'Ufficio competente che farà scattare le sanzioni previste per legge.

Seguiranno aggiornamenti