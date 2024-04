RIMINI 13 anni a spacciatore: in passato avrebbe rifornito medici di San Marino Vincenzo Franco, 77 anni, era finito al centro di varie inchieste giudiziarie legate al traffico di stupefacenti

Maxi condanna per un noto spacciatore della Riviera romagnola, finito al centro di varie inchieste giudiziarie legate al traffico di stupefacenti. Nella mattinata di ieri il tribunale di Rimini ha condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a 60mila euro di multa e al pagamento delle spese processuali, Vincenzo Franco, 77 anni, originario di Benevento. Ne dà notizia in sito NewsRimini.it.

L'uomo era stato rinviato a giudizio insieme ad altri due riminesi, rispettivamente di 47 e 58 anni, ritenuti dall’accusa complici del noto spacciatore. Entrambi i i riminesi sono stati assolti. L’inchiesta aveva permesso agli inquirenti di documentare una serie di cessioni di cocaina che sarebbero avvenute nel periodo compreso tra il 2014 e il 2015.

Franco ha alle spalle altre condanne. Nel 2002 fu coinvolto in una maxi inchiesta della Direzione antimafia di Reggio Calabria, che lo accusava di essere l’anello di congiunzione tra i grossisti delle cosche calabresi e la Riviera. Nel 2011, invece, era stato coinvolto nell’operazione “Dominus II”, condotta dalla Guardia di finanza, per la quale era scattato nei suoi confronti un sequestro di beni per un milione di euro. Prima ancora, era il 2010, il 77enne era finito al centro di un giro di spaccio che avrebbe rifornito persino diversi medici ed infermieri dell’ospedale Infermi di Rimini e dell’ospedale di Stato di San Marino.

