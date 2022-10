176 km all’ora sulla Superstrada di San Marino 106 km oltre il limite consentito.

176 km all’ora sulla Superstrada di San Marino.

Sfrecciava a 176 km orari lungo la Superstrada di San Marino, in un orario di punta del mattino, quando cioè le condizioni del traffico sono anche più intense e pericolose. È la velocità registrata il 13 ottobre scorso dal telelaser in dotazione alla Polizia Locale di Rimini, posizionato sul tratto riminese della SS72 dove non si possano superare i 70km orari.

Ora rischia la sospensione della patente, meno 10 punti e una sanzione amministrativa fino ai 3.382 euro. E' solo l'ultimo dei casi registrati dalla polizia locale di Rimini e sanzionati con telelaser. Dall'inizio dell'anno ad oggi infatti sono stati 313 complessivamente gli incidenti che hanno come concausa la velocità, 128 con feriti. "Numeri elevati - fanno sapere dal Comune di Rimini - se si pensa che il totale dei sinistri rilevati dal primo gennaio ad oggi corrisponde a 1.114. Quasi un terzo quindi del totale degli incidenti ha come causa la velocità dei veicoli, un comportamento spesso accompagnato dall'assoluta mancanza di percezione del pericolo da parte dei conducenti che, oltre alle proprie vite, mettono a repentaglio quelle degli altri cittadini".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: