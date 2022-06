19enne sammarinese perde il controllo e finisce contro auto in sosta

Intorno all'una di notte tra lunedì e martedì - come riporta la stampa locale - un 19enne di San Marino ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere e danneggiando tre veicoli parcheggiati in Via Marini a Santarcangelo. Stando alle prime ricostruzioni dei residenti, svegliati dal forte rumore, il neopatentato sembra aver perso il controllo del mezzo, andando a urtare i veicoli ad alta velocità, per poi ribaltarsi su se stesso. Il sammarinese, dopo essere uscito autonomamente dalla vettura, è stato assistito dai sanitari locali e successivamente trasportato all'Ospedale “Bufalini” di Cesena; dimesso poi in giornata non riportando ferite o lesioni gravi. Non si segnalano fortunatamente altri feriti. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire le dinamiche dell'accaduto, sottoponendolo anche a esame tossicologico.