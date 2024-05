BUFALINI 21enne sammarinese: sempre in prognosi riservata in 'condizioni cliniche gravi'

21enne sammarinese: sempre in prognosi riservata in 'condizioni cliniche gravi'.

Non ci sono novità nelle condizioni di salute della giovane 21enne sammarinese - S. M. le iniziali – che nel pomeriggio di domenica è caduta violentemente con la sua moto sulla strada provinciale 32, in località Ventoso di Verucchio. Le sue condizioni, secondo fonti mediche, restano “gravi”. La ragazza avrebbe sbattuto violentemente contro un palo della segnaletica, riportando un grave trauma toracico, tanto da accusare un arresto cardiaco. Subito trasportata in Elisoccorso a Cesena è sempre ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: