NOVAFELTRIA 30 kg di presunta Marijuana sequestrata dalla Polizia Locale

La mattina del 29 dicembre, una pattuglia della Polizia Locale di Novafeltria ha sequestrato oltre 30 kg di presunta sostanza stupefacente Marijuana. In un normale controllo veicolare, gli agenti si sono insospettiti per il forte odore che fuoriusciva dal finestrino del mezzo. Osservando all’interno del veicolo, hanno notato la presenza di un lenzuolo che copriva della merce non visibile. Alla richiesta di cosa venisse trasportato, il conducente ha risposto che che si trattava di prodotti agricoli, da lui coltivati. La pattuglia, una volta ispezionato il veicolo, oltre all’odore in aumento, ha trovato diversi sacchi trasparenti contenenti erba essiccata di colore verde. Il trasportatore non è stato in grado di fornire alcuna documentazione sulla regolare produzione di Canapa sativa, per questo motivo gli Agenti, contattato il giudice di turno, hanno proceduto al sequestro della merce che verrà ora analizzata per determinare se il livello di THC , la sostanza psicotropa, sia superiore a quello consentito dalla legge.

