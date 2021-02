FESTINO ABUSIVO 30enne sammarinese resta in carcere. Sequestrata droga per oltre 10mila euro

In conferenza stampa la Polizia Civile ha fornito i dettagli dell'operazione antidroga messa a segno sabato sera con un arresto. Tutto è successo intorno alle 18.30 quando una pattuglia, su segnalazione della Centrale Interforze, ha raggiunto un'abitazione di Serravalle, zona Ponte Mellini, dove era in corso un festino abusivo. All'interno sette giovani - ragazzi e ragazze - tutti sammarinesi, tra i 20 e i 30 anni, alcuni già noti alle forze dell'ordine: da subito gli agenti hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti, detenute da 4 dei presenti, 3 dei quali sono stati denunciati a piede libero.

All'arrivo dei rinforzi e da una successiva perquisizione sono stati trovati e sequestrati 3 grammi e mezzo di cocaina, 10,20 grammi di hashish ed 1 chilo e 100 grammi di marijuana, oltre a diversi bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2200 euro in contanti di cui non è stata chiarita la provenienza. Più corposa, infatti, l'indagine sul titolare dell'appartamento, chiamato a rispondere anche di spaccio: oggi il Commissario della Legge Roberto Battaglino ne ha convalidato l'arresto. Si tratta di un trentenne sammarinese, M.T. le sue iniziali, già noto alle autorità di polizia. Le indagini proseguono per capire da dove provenga la droga e, considerato l'ingente quantitativo, a chi fosse destinata, se soltanto ad assuntori in territorio o anche fuori confine.

