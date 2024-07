TRENTINO 30enne sammarinese scivola sulla neve per decine di metri: recuperata dal Soccorso Alpino [fotogallery] la donna, che si trovava sulle Pale di San Martino con un gruppo di amici, è stata elitrasportata all'ospedale di Trento

Un’escursionista sammarinese del 1994 è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati, dopo essere scivolata su una lingua di neve ed essere ruzzolata a valle del sentiero per circa 30 metri, finendo sul ghiaione. Ne da notizia il Soccorso Alpino Trentino. La donna si trovava poco prima dell’attacco del sentiero attrezzato Nico Gusella nel gruppo delle Pale di San Martino, a circa 2.500 di quota. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.30 di sabato dai tre compagni di escursione.

La Centrale di Trentino Emergenza ha attivato l’elicottero, che è atterrato a San Martino di Castrozza per imbarcare due soccorritori della Stazione locale del Soccorso Alpino, nel caso in cui le nebbie presenti in quota avessero reso necessario un intervento di recupero via terra. Volato sul luogo dell’incidente, l’elicottero ha sbarcato i due soccorritori e il Tecnico di elisoccorso. Successivamente, con una seconda rotazione, ha elitrasportato in quota l’equipe sanitaria, composta da medico e infermiere, e un ulteriore operatore della Stazione San Martino di Castrozza.

La donna, sempre cosciente, è stata stabilizzata e imbarellata. Dopodiché, nonostante la persistenza delle nebbie, l’elicottero è riuscito a recuperare l’infortunata e tutti i soccorritori tramite diversi verricelli. La sammarinese è stata elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento.

