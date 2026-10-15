VERUCCHIO 34enne trovato morto al confine con San Marino: le telecamere potrebbero chiarire il giallo La videosorveglianza di un bar della zona avrebbe ripreso l'uomo uscire dall'auto per poi cadere rovinosamente a terra. Disposta l'autopsia. I Carabinieri al lavoro per ricostruire le sue ultime ore

Saranno con tutta probabilità l'autopsia e le telecamere di sorveglianza della zona a fare luce sulla morte di un uomo avvenuta nella tarda serata di mercoledì nel comune di Verucchio, poco oltre il confine di Gualdicciolo. La vittima è un cittadino albanese di 34 anni. L'Ansa riporta che sarebbe arrivato da poco in Italia e che sarebbe stato in cerca di un lavoro come muratore. A notare il corpo, riverso a faccia in giù nel grande parcheggio adiacente al confine di Stato, sarebbe stata una pattuglia della Gendarmeria verso le 23:30.

Sul posto anche i sanitari del 118 del Titano, che hanno iniziato le manovre rianimatorie. Ma ormai non c'era più niente da fare. Essendo l'area in territorio italiano, per le indagini e i rilievi sono arrivati i Carabinieri di Novafeltria. La vittima presentava profonde lesioni al volto. In attesa degli esiti dell'autopsia, disposta dalla magistratura italiana, gli elementi chiave per ricostruire la sequenza dei fatti potrebbero giungere dall'analisi dei filmati della videosorveglianza di un bar adiacente, sequestrate dalle forze dell'ordine.

Secondo le prime indiscrezioni, le immagini mostrerebbero l'uomo arrivare con l'auto accanto a cui è stato trovato riverso, uscire dopo alcuni minuti per poi cadere a terra e rimanere esanime sul piazzale per oltre un'ora, fino al suo ritrovamento. Spetterà tuttavia alle indagini dei Carabinieri fare piena luce sulla vicenda. Gli investigatori stanno cercando di stabilire dove alloggiasse e cosa sia accaduto prima della sua morte.

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