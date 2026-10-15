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34enne trovato morto nel parcheggio del Vision Club, oltre il confine di Gualdicciolo

Il corpo, vicino a un'auto nella parte italiana del parcheggio, presentava una vistosa ferita al volto. Accertamenti in corso

15 ott 2026
Foto esclusiva San Marino RTV
Foto esclusiva San Marino RTV

Un uomo di 34 anni, di nazionalità albanese, è stato trovato morto nel parcheggio del Vision Club, nella parte in territorio italiano, nel comune di Verucchio, appena oltre il confine di Gualdicciolo. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 23.30 di mercoledì, quando una pattuglia della Gendarmeria sammarinese ha avvistato l'uomo a faccia in giù.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 sammarinese, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i Carabinieri di Novafeltria, competenti per il territorio italiano. La vittima presentava profonde lesioni al volto che, secondo quanto riporta Riminitoday,  potrebbero essere compatibili anche con una caduta dall'alto. Sarà l'autopsia, disposta dalla magistratura, a chiarire le cause della morte e l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Intanto i Carabinieri del Nucleo investigativo stanno ricostruendo le ultime ore del 34enne, valutando anche l'ipotesi di un malore. L'uomo, non residente in zona, sarebbe arrivato da poco in Italia e stava cercando lavoro come muratore. Gli investigatori stanno cercando di stabilire dove alloggiasse e cosa sia accaduto prima della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Seguiranno aggiornamenti



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