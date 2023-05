37enne investito resta invalido: conducente auto patteggia multa di 600 euro

Si è concluso con un patteggiamento il processo per un grave incidente stradale accaduto a Fiorentino, nell'aprile di un anno fa. Un 37enne di Rimini venne investito mentre attraversava la strada in Via del Passetto riportando lesioni gravissime e un'invalidità permanente. Con il parere favorevole dl Pf Ugolini il conducente dell'auto – un cinquantenne anch'egli italiano – ha patteggiato una multa da 600 euro e il pagamento delle spese di costituzione parte civile. Il giudice Morsiani ha accordato la non menzione nel casellario giudiziale. L'assicurazione dell'imputato ha nel frattempo versato alla parte lesa, quale anticipo della liquidazione dei danni, una provvisionale di 245mila euro. Nel processo sono state ammesse come parti civili anche i familiari dell'uomo investito.