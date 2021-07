50 anni dalla morte di Jim Morrison: genio, artista e icona Il 3 luglio del 1971 il mondo piangeva la morte del frontman dei Doors, a 27 anni. In soli sei anni con il gruppo scrisse pagine indelebili di musica

Un mito che ancora oggi continua ad avere un seguito con pochi eguali: Jim Morrison è stato uno dei più bohemièn tra gli artisti della sua generazione, colui che ha creato l'immaginario del rocker, con pantaloni di pelle, camicia aperta, cinturone con borchie, collane e Ray Ban a specchio. Ci sono stati molti altri artisti che come lui hanno segnato la storia della musica, ma sono pochissimi quelli che hanno ancora oggi un peso così grande tra i giovani. Un mito di trasgressione che ancora oggi, a 50 anni dalla sua morte, continua a vivere, come spiega Giancarlo Dotto, autore del libro "Il Dio che non c'è", in cui si analizza la generazione dei miti e della loro venerazione.

Nel video l'intervista a Giancarlo Dotto, giornalista e scrittore

