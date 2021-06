A fuoco sterpaglie fuori dalla scuola di Città. Intervento della squadra antincendio

Un piccolo incendio è scoppiato all'esterno della scuola di Città. A fuoco foglie secche e sterpaglie. Pronto l'intervento della squadra antincendio della Polizia Civile che ha spento le fiamme in poco tempo. Sono in corso accertamenti per individuarne le cause.

