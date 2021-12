INCONTRI DIPLOMATICI A Palazzo Pubblico in udienza l'ambasciatore della Repubblica di Corea presso San Marino

Si celebra il ventesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e la Repubblica di Corea. Così l'ambasciatore Kwon Hee-Seog, accompagnato dalla sua delegazione, è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti. A introdurre il diplomatico è stato il Segretario agli Esteri Beccari, che ha sottolineato come i due Stati condividano valori come libertà, democrazia e i diritti umani. I Capitani Reggenti evidenziano anche gli obiettivi comuni, come la lotta al cambiamento climatico: "San Marino segue con attenzione e condivisione il piano di azione coreano - affermano - che include un investimento su larga scala nelle energie rinnovabili, nell'eliminazione graduale delle attività inquinanti e dei finanziamenti sul carbone". Il Segretario agli Esteri ha poi incontrato l'ambasciatore a Palazzo Begni. E a seguito del faccia a faccia, si è tenuto l'incontro tra le rispettive delegazioni. "In questi primi venti anni di relazioni - ha commentato l'ambasciatore Kwon Hee-Seog - abbiamo collaborato in diversi settori come quello economico, ma anche sul fronte multilaterale all'interno dell'Onu". Si pensa poi alle collaborazioni future: "Abbiamo ribadito la nostra volontà di negoziare accordi base - ha affermato Beccari - per lo sviluppo delle relazioni economiche, così come in ambito culturale e dell'istruzione".

Nel video le interviste all'ambasciatore della Repubblica di Corea presso San Marino, Kwon Hee-Seog, e al Segretario agli Esteri, Luca Beccari

