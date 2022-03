LA GENGA A Palazzo Pubblico presentato alla Reggenza il libro “Magia del Camminare”

L'esperienza di percorrere a piedi strade e sentieri di montagna è l'occasione per approfondimenti spirituali altrimenti impossibili. È il pensiero di Kerouac, pienamente condiviso dall'autore del libro “Magia del Camminare. Interpretazione e significato profondo delle escursioni, delle marce popolari, dei pellegrinaggi tematici”. Giovanni Giardi ha unito nella sua pubblicazione tutti gli appunti presi durante le sue avventure a piedi, sfruttando il tempo libero del lockdown per scrivere. E le ha raccontate in udienza ai Capitani Reggenti assieme all'Associazione Escursionisti Sammarinesi “La Genga”, con cui ha pubblicato il libro e di cui ha fatto attivamente parte dal 2007 al 2016.

Nel piccolo volume racconta le camminate più belle della sua vita per condividerle con i suoi antichi compagni di viaggio, ma anche perché leggendo le sue righe altre persone si avviino sulla strada della vita a piedi. "In questo momento - precisa Giardi - vale la pena ricordare che molte delle camminate erano di solidarietà, lotta per la pace. Ora questo è un messaggio importante, perché la pace non è scontata". Un lavoro apprezzato dalla Reggenza, che lo ha definito uno stimolo “a riflettere sul significato profondo di questa esperienza, a livello individuale e collettivo”. Escursioni di gruppo che hanno “contribuito a rafforzare lo spirito comunitario, il senso di appartenenza e la conoscenza del territorio”, valorizzando “il patrimonio naturalistico, ambientale e culturale”.

Nel video l'intervista a Giovanni Giardi, autore di "Magia di Camminare"



