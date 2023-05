GIUDIZIARIA A processo per non aver dichiarato imponibile presunto di 1.498.000 euro L'imputato già condannato in un altro procedimento a 7 mesi di prigionia (pena sospesa) per fatture false

A processo per non aver dichiarato imponibile presunto di 1.498.000 euro.

1 milione e 498mila euro di imponibile non dichiarato al fisco: prima udienza per il processo in cui il sammarinese Matteo Lisi è accusato di evasione fiscale. Il procuratore del Fisco Roberto Cesarini ha chiesto l'acquisizione degli atti di un altro processo in cui lo stesso imputato è stato condannato in appello, nel gennaio 2022, a 7 mesi di prigionia – con pensa sospesa - per un un giro di fatture false. Nello specifico veniva dissimulata l'esportazione di tonnellate di funghi in Russia, aggirando l’embargo Ue ed ottenendo un indebito rimborso di monofase. Anche in questo nuovo processo costituita parte civile l'Eccellentissima Camera. Nell'udienza odierna sentito come testimone il direttore dell'Ufficio Tributario Davide Gasperoni che ha confermato la stima dell'ammontare dell'imponibile, relativo al 2016, non dichiarato da Lisi, quale amministratore dell'Azienda SM Sales.

