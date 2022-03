GUERRA A Rimini le prime famiglie di profughi ucraini. Tante iniziative di solidarietà a San Marino

Sono riusciti a oltrepassare il confine dell'Ucraina, arrivando in Polonia. Da lì sono saliti su un pullman e dopo una giornata intera di viaggio, eccoli arrivati a Rimini. Sono arrivate le prime famiglie, ospitate all'Hotel Brenta e in altre strutture della Riviera e ne dovrebbero arrivare altre nella notte: "Tabella di marcia permettendo - spiega Giosuè Salomone, presidente di Riviera Sicura - oggi dovrebbero essere già 40 i profughi nelle nostre strutture.

È appena arrivata una donna con tre bambini, il marito è rimasto al fronte a combattere". Intanto non si ferma la macchina della solidarietà. Già in viaggio i primi furgoni carichi di vestiti, cibo e medicinali verso il confine, dove si trovano migliaia di profughi. A Rimini tre i punti di raccolta per le donazioni: in via XX Settembre 20 con l'associazione Teambòta, in via Tripoli 165A con Post Service e poi al Blocco 34 del Gros, che funge anche da centro di smistamento. Tanti i volontari al lavoro e grande la solidarietà dei cittadini, anche sammarinesi. "Ringrazio tutti e il popolo di San Marino per tutta la solidarietà - afferma Marta Gladysheva dell'Associazione Maidan -. Abbiamo 15 furgoni, di cui due sono già partiti." "La situazione è tragica, aiutateci", è la preghiera di Dmytro Shchukin, della stessa associazione.

A sostegno dell'Ucraina anche il Titano, dunque. L'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale e la Croce Rossa Sammarinese hanno lanciato entrambe una raccolta fondi e non mancano iniziative di alberghi e privati. Anche il Consolato Onorario d'Ucraina a San San Marino sta organizzando una raccolta aiuti, soprattutto medicinali, cibo in scatola, vestiti, elmetti e coperte.

Nel video le interviste a Giosuè Salomone (presidente di Riviera Sicura), Marta Gladysheva e Dmytro Shchukin (Associazione Maidan)

