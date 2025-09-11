SICUREZZA A San Marino con furgone rubato a Prato, refurtiva, oggetti per lo scasso e droga: arrestati Due soggetti, di 38 e 39 anni con numerosi precedenti per furto, rapina e lesioni personali, sono stati fermati in Città e portati nel carcere dei Cappuccini

A San Marino con furgone rubato a Prato, refurtiva, oggetti per lo scasso e droga: arrestati.

Nella tarda mattinata di martedì 9 settembre, a seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa Interforze su segnalazione delle autorità italiane, una pattuglia della Sezione Operativa di Dogana della Guardia di Rocca è riuscita a fermare a San Marino Città un autocarro con targa italiana oggetto di furto a Prato dal 4 settembre.

A bordo sono stati identificati M.C. classe ’86 e la H.K. classe ’85, residenti a Firenze. A bordo, scrivono i militari in una nota, è stato trovato materiale sottratto in furti avvenuti nel circondario, denaro contante per un importo di 800,40 euro, oggetti atti allo scasso, sostanza stupefacente e oggetti atti al suo consumo.

A seguito della merce rinvenuta, del furgone rubato, della guida in stato di alterazione e dei numerosi precedenti per furto - rapina e lesioni personali, i due venivano portati presso la Sezione Operativa di Dogana per l’espletamento degli atti previsti dove, a termine delle incombenze sono stati associati al locale Carcere dei Cappuccini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Guardia di Rocca sottolinea che il fermo dei soggetti e il recupero della merce rubata, si e resa possibile grazie alla fattiva collaborazione con le autorità italiane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: