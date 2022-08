A San Marino, da venerdì e per tutto il weekend, il festival delle arti circensi che animerà il centro storico

Stupore, risate e tanta magia. Questo è quello che vivranno i sammarinesi e i visitatori passeggiando per le vie e le piazze del centro storico questo weekend. Il Magic Circus è tornato per trasformare San Marino in un grande circo a cielo aperto con giocolieri, imbonitori, trampolieri, saltimbanchi, clown ed illusionisti che si presteranno a esibizioni itineranti. Da venerdì fino a domenica, dalle 18 fino a mezzanotte si susseguiranno parate e spettacoli, tutti gratuiti, capaci di intrattenere grandi e piccini. Come il numero di Buffalo Bill alla Cava dei Balestrieri che ripropone il circo equestre o lo Stramagante in piazza Garibaldi, o ancora il Crazy circus in via Donna Felicissima.

Novità di questa seconda edizione il Circus party sabato sera alle 22.30 al Campo Bruno Reffi, un vero dj set con artisti circensi e domenica sera il Comic Circus Cafè, uno spettacolo dove la vera protagonista sarà la comicità di Didi Mazzilli e Enzo Polidoro, celebri per Zelig e Colorado Cafè. Non poteva poi mancare il gran galà Meraviglia venerdì sera alle 21 sempre al Campo Bruno Reffi dove si esibiranno artisti di calibro internazionale e lo stesso Ottavio Belli, ideatore e direttore artistico dell'evento, ma anche uno tra gli illusionisti italiani di maggior successo nel mondo.

Ci saranno anche molti performer sammarinesi, come precisa Rossella Fugaro, parte del Comitato organizzativo insieme al fotografo Giancarlo Bomba. Come l'anno scorso, anche quest'anno il segretario di stato al Turismo Federico Pedini Amati, che promuove l'evento, si aspetta un grande successo.

Nel video l'intervista a Ottavio Belli, direttore artistico di San Marino Magic Circus, e Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo