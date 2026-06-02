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A San Marino nuova ondata di truffe del finto carabiniere

Ieri un colpo è riuscito, oggi un altro è stato tentato in zona Serravalle. Vittime predilette sono gli anziani, a cui viene chiesto denaro fingendosi forze dell'ordine. La Gendarmeria mette in guardia

di Davide Giardi
2 giu 2026
A San Marino nuova ondata di truffe del finto carabiniere

Una nuova ondata di truffe del finto carabiniere o gendarme si sta abbattendo sul territorio della Repubblica di San Marino. La modalità è quella ormai tristemente famosa. I truffatori contattano quasi esclusivamente alle utenze di telefonia fissa in particolare gli anziani. Si presentano come ufficiali dell'Arma dei Carabinieri o della Gendarmeria e prospettano una situazione di grave emergenza — un incidente, un fermo, una rapina — riguardante un familiare stretto. Per evitare una fantomatica denuncia o l'arresto del congiunto, chiedono con urgenza denaro o monili in oro, talvolta inviando complici a domicilio per ritirarli.

Negli ultimi giorni i truffatori avrebbero colpito diverse volte in zona Serravalle: ieri un colpo è riuscito, oggi un altro è stato tentato. La Gendarmeria ricorda che le forze dell'ordine "non chiedono mai, per nessun motivo, denaro o oggetti di valore e non inviano mai personale a domicilio per controllare o sequestrare l'oro di famiglia."

In caso di telefonata sospetta è fondamentale mantenere la calma, riagganciare immediatamente e richiamare il numero di emergenza 0549/888888 da un telefono cellulare diverso — per evitare che i truffatori mantengano la linea occupata. Non aprire la porta agli sconosciuti. Le autorità raccomandano di informare parenti anziani e vicini di casa per aiutarli a riconoscere il pericolo.




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