A San Marino prima ed ultima udienza per l'investimento di Imane Naji

“Quando la giustizia arriva tardi – ha esordito la Procura Fiscale- è una sconfitta per tutti” E per la morte di Imane Naji, la diciottenne di origini marocchine che venne investita l'8 gennaio 2018 nei pressi della Porta San Francesco e che morì il giorno dopo dopo al Bufalini di Cesena, la giustizia a San Marino ha avuto passo lento e iter travagliato. Per il fascicolo inizialmente venne chiesta l'archiviazione dall'inquirente, alla quale la Procura Fiscale si oppose, rilevando la mancanza di indagini. Poi silenzio, tanto che nel corso di un'altra udienza il Pf parlò della tragedia della giovane e di un fascicolo di cui si erano perse le tracce. Al rinvio a giudizio insomma si è arrivato dopo una ulteriore fase di indagini e questa mattina, davanti al commissario della legge Adriano Saldarelli, c'è stata la prima e l'ultima udienza. E' infatti questa una delle rare volte in cui la giustizia italiana è arrivata prima, ed il processo è già andato a sentenza a Forlì, Tribunale che ha assolto il conducente dell’auto, un 64enne residente a San Marino, “perché il fatto non costituisce reato”.

Ascoltate le parti, il giudice questa mattina ha deciso il non luogo a procedere, visto il ne bis in idem internazionale, ossia il principio secondo il quale una persona non possa essere giudicata due volte per i medesimi fatti. Certo rimane l'amaro in bocca perché il processo, come rilevato dalla Procura Fiscale, sarebbe stato l'occasione di un confronto su perizie e accertamenti che per esempio, riguardavano il tratto di strada dove Imane venne travolta. Ma il torto più grave alla giovanissima vittima fu sicuramente la pubblicazione su un blog dei suoi esami ematici: la sanità sammarinese si rivoltò, il comitato esecutivo dell'Iss fece partire una indagine interna (che accertò la correttezza dell'operato del personale) e fece un esposto denuncia all'autorità Giudiziaria. Ma non si è ancora scoperto chi fornì al blog le analisi di Imane.