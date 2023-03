GIUDIZIARIA A San Marino prosegue il processo a due imprenditori veneti accusati di riciclaggio

Paolo Carlon e Giacomo Antonello, che oggi non erano presenti in aula, insieme ad altri manager a fine 2015 rimasero coinvolti in una maxi inchiesta per frode fiscale e fatture false della Guardia di Finanza – coordinata dalla Procura di Padova. A San Marino i due imprenditori veneti devono rispondere di riciclaggio. Secondo l'accusa infatti avrebbero portato sul Titano denaro – circa 200 mila euro - ritenuto di provenienza illecita. L'indagine e poi l'accusa a carico dei due iniziò dopo una segnalazione di AIF, ed oggi è stato ascoltato come testimone il direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria Nicola Muccioli, che ha ricondotto le ragioni della segnalazione all'utilizzo di contante per le provviste. Sempre secondo l'accusa i due avrebbero portato il denaro sul Titano, alla Bac, prima del 2013, anno nel quale entrò in vigore l'autoriciclaggio. Nel corso della prima udienza gli avvocati difensori hanno eccepito l'intervenuta prescrizione ma il giudice Simon Luca Morsiani tira dritto: oggi sono stati ascoltati due testimoni richiesti dalle difese. Il 12 aprile conclusioni e sentenza.

