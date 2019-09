A Savignano perde la vita un ciclista, grave un centauro sulla Consolare

L'Incidente è avvenuto questa mattina a Cerasolo Ausa, in via Pasolini, a poca distanza del semaforo della superstrada. Erano da poco passate le 7 e mezza quando una moto si è scontrata con un furgone, ancora da accertare la dinamica da parte della Polstrada di Riccione. Ad avere la peggio il motociclista di 30 anni soccorso dal 118. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Ferite lievi per il conducente 49 enne del furgone.

Poco dopo le 8.00 a Savignano sul rubicone, in via della Resistenza un furgone ha investito una bici. Per il ciclista 70enne non c'è stato nulla da fare, i medici dell'ambulanza del 118 giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso per le grave ferite riportate.