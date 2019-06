A Valdragone il funerale di Giardi. L'uomo della partecipazione

le esequie a Valdragone

Nel pomeriggio l'ultimo saluto a Giampaolo Giardi, nome storico del sindacato sammarinese, tra i fautori dell'unificazione delle due sigle sindacali Csdl e Cdls, con la nascita della CSU. Attivo in politica nel Partito Socialista Unitario e anche in ambito sportivo: da Presidente del San Marino Baseball a dirigente della Federazione Bocce. Attorno ai figli Lorenzo, Silvia e Nicola e alla moglie Arolda, si sono stretti tanti sammarinesi: volti noti della politica, del sindacato, dello sport, la San Marino Rtv che ha voluto rinnovare al collega Lorenzo tutto il suo affetto, ma anche tanti sammarinesi che di Giampaolo hanno conosciuto l'impegno e la passione. La partecipazione alla vita del Paese era per lui un dovere, qualcosa dal quale non ci si poteva chiamare fuori.