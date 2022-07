DIREZIONE NORD A14: incidente tra Riccione e Rimini, coinvolte 3 auto, 6 feriti [fotogallery]

Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì sulla A14, tra i caselli di Riccione e Rimini Sud, al chilometro 130. Stando alle prime informazioni tre auto, una Panda, una Golf e un Doblò sono entrati in contatto. Forse in una manovra di sorpasso. La peggio per una Fiat Panda che ha cappottato. Una dinamica ancora da chiarire. Sei i feriti, non sarebbero in gravi condizioni. 4 dei quali trasportato agli Infermi di Rimini, mentre i restanti all'Ospedale di Riccione. Sul posto la Polizia Autostradale, 3 ambulanze e i Vigili del Fuoco intervenuti anche sulle sterpaglie a lato della carreggiata che hanno preso fuoco.

L' autostrada è stata chiusa per consentire il soccorso e poi riaperta in direzione nord, si sono formate alcune code.

Foto Gallery

