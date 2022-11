Abiti contraffatti: bloccato un traffico di capi falsi a Dogana, denunciato un sammarinese L'operazione è stata compiuta dalla Guardia di Rocca in collaborazione con enti italiani e stranieri

Bloccato un traffico di capi d'abbigliamento contraffatti a Dogana. E' il risultato in un'attività investigativa partita in estate e che ha portato la Guardia di Rocca a sequestrare 53 articoli falsi: erano riproduzioni di noti brand dell'abbigliamento e della calzatura, anche di marchi di lusso. Nei giorni scorsi - su mandato del commissario della legge Elisa Beccari - sono state eseguite la perquisizione e il sequestro, dopo un'attività iniziata con il tracciamento di spedizioni postali. Hanno collaborato enti italiani e stranieri. Anche uno dei noti brand ha contribuito, per eseguire una perizia sulla merce falsa. Denunciato un cittadino sammarinese, classe '84, per truffa e contraffazione. Nell'indagine è coinvolto anche un italiano residente nel Catanese, titolare di una società a Malta e nel Regno Unito. Ancora in corso gli approfondimenti.

Proseguono anche le attività di controllo del territorio per la prevenzione dei reati. Lo scorso weekend una pattuglia ha bloccato un autocarro targato Ucraina con carta di circolazione e targhe false. Da inizio anno a oggi sono stati sequestrati tre veicoli perché giravano con documentazione non vera e, in un caso, il mezzo era stato rubato. Negli ultimi giorni denunciati, poi, a piede libero due italiani per detenzione e introduzione di sostanza stupefacente (hashish). Venerdì 18 novembre ritirata la patente a un cittadino marocchino per guida in stato di alterazione da bevande alcooliche.

