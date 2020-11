Abuso di alcol, due adolescenti in ospedale ad Halloween. controlli serrati della Gendarmeria: multato un locale L'esercizio pubblico era aperto dopo la mezzanotte, multati anche i quattro avventori

Due adolescenti al pronto soccorso la notte di Halloween per abuso di alcol. Su uno dei due casi indaga la gendarmeria. Week end di super lavoro per le forze dell'ordine, impegnate nei servizi di controllo. Mille euro di multa in un locale.

È finita all'Ospedale di Stato la serata di due ragazzine sammarinesi, di 14 e 13 anni, che erano uscite la notte del 31 per festeggiare Halloween. Una volta arrivate a San Marino Città le due adolescenti avrebbero incontrato degli amici più grandi, che avevano acquistato alcol, tra cui vodka. L'invito ad unirsi alla festa in strada è stato accettato dalle giovanissime, che avrebbero però esagerato con la quantità. La 14enne – ricostruisce il Resto del Carlino - si è sentita male in un bar, dove era entrata per accedere al bagno. Mentre l'altra minore, crollata su una panchina, è stata soccorsa e subito portata all'ospedale, dove è rimasta quattro ore in osservazione. Su quest'ultimo caso sta facendo verifiche la Gendarmeria, che conferma come al momento quanto avvenuto non sia “riconducibile ad alcun locale, bar o pub, della zona".

Lo scorso fine settimana è stata di super lavoro per le forze dell'ordine, con controlli stringenti negli esercizi pubblici che la situazione epidemiologica sammarinese permette di tenere aperti fino mezzanotte e che ha impegnato 10 pattuglie, tra Gendarmeria e Polizia Civile. Cinquanta solo i controlli effettuati dalla Gendarmeria in altrettanti pubblici esercizi. Per uno di questo è scattata la sanzione da mille euro perché trovato aperto dopo la mezzanotte. Multati anche 4 avventori che, al momento del sopralluogo della gendarmeria, erano ancora nel locale. Sempre la notte di Halloween i militari hanno sorpreso e multato due minorenni, a bordo di un'Ape Piaggio, che non indossavano la mascherina pur non essendo dello stesso nucleo familiare.



