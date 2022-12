TRIBUNALE Accoltellò 5 persone a Rimini, assolto perché schizofrenico Il 27enne somalo è detenuto dal 14 settembre del 2021. Subito dopo l'arresto raccontò una vicenda surreale

Soffre di paranoia schizofrenica, per cui oggi è stato assolto dal Tribunale di Rimini, Somane Duula, il 27enne profugo somalo, che la sera dell'11 settembre 2021 accoltellò 5 persone tra cui il piccolo Tamim, un bimbo di 6 anni ferito alla gola. Somane oggi è stato processato per tentato triplice omicidio, ed assolto, quindi, per vizio totale di mente. Rimanendo un soggetto pericoloso il giudice sulla base delle perizie psichiatriche, ne ha disposto il ricovero al Rems (la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) per 8 anni. Somane è detenuto dal 14 settembre del 2021, da quando cioè fu arrestato dopo aver accoltellato cinque persone tra cui due controllore sull'autobus della linea 11 e il bambino di sei anni a cui recise la carotide. Immediatamente interrogato dal sostituto procuratore Davide Ercolani, raccontò una vicenda surreale infarcita di manie di persecuzioni e visioni deliranti e poco dopo la stessa Procura ne chiese il trasferimento in una struttura Rems.

