Acquaviva: auto esce di strada nella rotonda Nessuna conseguenza grave per l'autista e il minore che si trovavano a bordo

Incidente in mattinata ad Acquaviva, avvenuto poco dopo le 11 nella rotonda in Strada Genghe di Atto. Un'auto con targa italiana, probabilmente per una distrazione, è uscita di strada ed ha scavalcato la rotonda. Il 118 è intervenuto sul posto ma le due persone a bordo, l'autista e un minore, hanno rifiutato le cure. Nessun danno grave quindi, solo tanto spavento. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Civile.

