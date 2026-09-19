INCIDENTE Acquaviva, auto ribaltata, conducente portata all'Ospedale di Stato Sarebbe una signora di mezza età che ha perso il controllo della vettura

Acquaviva, auto ribaltata, conducente portata all'Ospedale di Stato.

Paura ad Acquaviva, all'altezza dell'Armeria Mancini. Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio di sabato, una signora di 51 anni residente a San Marino, alla guida - sola - di una Audi bianca, avrebbe perso il controllo della vettura e si sarebbe schiantata contro un muretto. Per via dell'impatto l'auto si è ribaltata.

La donna è stata soccorsa dal personale della Polizia Civile - Sezione Antincendio, fino all'arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato la donna all'Ospedale di Stato. Le sue condizioni non sarebbero gravi, solo qualche ferita lieve. Se la caverà con una prognosi di pochi giorni.

Per i rilievi intervenuta la Polizia Civile, sul posto anche la Guardia di Rocca.

(notizia in aggiornamento)

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