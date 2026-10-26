INCIDENTE Acquaviva: bici contro auto, ciclista 79enne finisce in ospedale L'uomo è stato soccorso dai sanitari sammarinesi ed è stato poi trasportato al Bufalini di Cesena

Acquaviva: bici contro auto, ciclista 79enne finisce in ospedale.

Incidente stradale nella mattinata di lunedì 26 ottobre ad Acquaviva dove un ciclista di 79 anni, originario di Savignano sul Rubicone, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto con targa italiana. L'uomo è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasportato all'Ospedale di Stato. Per lui una prognosi di 30 giorni: ha riportato diversi traumi e fratture. E' stato poi trasferito al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi.

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