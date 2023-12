INFORTUNIO Acquaviva, cade mentre pota le piante a casa: 49enne in prognosi riservata

Infortunio in una abitazione privata alle 16 di oggi pomeriggio in strada di Monte Cerreto. Un uomo, classe '74 residente nell'abitazione, è caduto a terra da una tettoia mentre stava potando delle piante. Sul posto subito il personale del 118 assieme ad una pattuglia della Polizia Civile per i rilievi del caso. L'uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

