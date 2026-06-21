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Acquaviva: fermato con la cocaina in auto, denunciato un uomo residente in Italia

In corso ulteriori indagini, per accertare provenienza e destinazione dello stupefacente

di Mauro Torresi
21 giu 2026
Acquaviva: fermato con la cocaina in auto, denunciato un uomo residente in Italia

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato beccato con la droga in auto. È successo ad Acquaviva nel pomeriggio di venerdì 19 giugno. Ne dà notizia la Polizia Civile. Gli agenti della Sezione Pronto Intervento, durante un controllo, hanno fermato un uomo di nazionalità marocchina e residente in Italia mentre era alla guida di un'auto con targa italiana in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di stupefacenti. L'uomo trasportava circa 11 grammi di cocaina. Con gli accertamenti è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. Dopo le perquisizioni, è stato denunciato a piede libero e gli è stata ritirata la patente di guida. In corso ulteriori indagini, per accertare provenienza e destinazione dello stupefacente.




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