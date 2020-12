Acquaviva: maxi tamponamento su Strada del Lavoro, 8 auto coinvolte

immagini WhatsApp

Maxi tamponamento questa mattina nella zona industriale di Acquaviva. Un Camion, per cause ancora in corso di accertamento, stava percorrendo Strada del Lavoro in direzione confine quando ha urtato prima una vettura parcheggiata a destra della carreggiata. Da li si è scatenato un tamponamento a catena per tutte le auto in sosta che erano dietro. Per un totale di 8. Con danni più o meno marcati, ma senza alcuna conseguenza per le persone, se non lo sconforto dei proprietari che si sono riversati in strada per vedere cosa era successo. Alcuni di questi hanno avuto danni ingenti, tanto che alcune auto sono state recuperate dal carro-attrezzi. Sul posto una pattuglia del Pronto intervento e la squadra Antincendio della Polizia civile per i rilievi e la messa in sicurezza della zona.