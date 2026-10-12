Acquaviva, minorenne in scooter si scontra con un’auto: trasportato in Pronto soccorso | FOTO e VIDEO

I rilievi della Polizia Civile

Incidente poco prima delle 15 ad Acquaviva. Un 16enne sammarinese, in sella a uno scooter, stava percorrendo in discesa Strada delle Moricce in direzione Gualdicciolo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo scooter, finito sull’asfalto, avrebbe quindi continuato a scivolare invadendo la corsia opposta.

In quel momento, in direzione contraria, sopraggiungeva una Golf con targa sammarinese, condotta da una donna che non è riuscita a evitare l’impatto. Dopo lo scontro, lo scooter ha terminato la propria corsa a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il minorenne, rimasto sempre cosciente, in Pronto soccorso. Illesa la conducente dell’auto. La Polizia Civile si è occupata dei rilievi, mentre la Gendarmeria ha collaborato nella gestione della viabilità. Durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti, la strada è rimasta percorribile a senso unico alternato.











