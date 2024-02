SAN MARINO Acquaviva: motorino centrato da furgone, minorenne sammarinese in Ospedale

Brutto Incidente nel pomeriggio di martedì. Un ragazzo sammarinese a bordo di un motorino intorno alle 17, stava percorrendo via Rivo Fontanelle, subito dopo il confine di Gualdicciolo ad Acquaviva, in direzione Italia, quando è stato colpito da un furgone che si è immesso da strada Lamaticce, a destra della corsia. La peggio per il giovane centauro, ancora minorenne, che si è visto tagliare la strada e che è stato subito soccorso dal 118 e trasportato all'Ospedale di San Marino per accertamenti. Per lui, fortunatamente, nessuna frattura ma contusioni e escoriazioni, se la caverà in pochi giorni. Sul posto la Polizia Locale della Valmarecchia, competente per territorio, e di supporto la Polizia Civile per regolare il traffico.

seguiranno aggiornamenti

Foto Gallery

I più letti della settimana: