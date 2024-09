Acquaviva: principio di incendio in un appartamento, intervenuta la Polizia Civile

Nella notte, alle ore 00:47, la Sezione Antincendio della Polizia Civile è intervenuta ad Acquaviva, in via del Genghettino, per un principio di incendio in un appartamento. Dopo che i residenti sono stati messi in sicurezza, la squadra ha verificato la situazione e arieggiato i locali. Sono stati danneggiati dalle fiamme una catasta di legna e una finestra. È stato necessario, per gli operatori, arieggiare il locale, dato che molto fumo si è diffuso all'interno. Il proprietario, che aveva cercato di domare le fiamme, è stato soccorso dal 118 per inalazione di fumi, con una prognosi di 3 giorni.